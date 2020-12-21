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Зеленський розповів, що буде
наступним кроком "Великого...

Зеленський розповів, що буде наступним кроком "Великого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:48

Зеленський розповів, що буде наступним кроком "Великого...

Пропонуємо до обговорення:
Інфраструктура України знаходилась в настільки поганому стані, що за неї бувало соромно. Тому національна програма "Велике будівництво", ремонт і створення нових доріг мають продовжуватися.

Дивися повний текст Зеленський розповів, що буде наступним кроком \"Великого будівництва\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:48

Две недели назад, как вернулся с поездки на юг и обратно в Киев, и могу сказать что полностью поддерживаю Президента в єтом вопросе. Видел результат уже. Конечно, работы еще предстоит очень много, но уже виден результат. Хоть я и не солидарен с гуманитарной политикой Президента, но в плане инфраструктуры - поддерживаю полностью!
antonsoroka2020
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:28

  antonsoroka2020 написав:Две недели назад, как вернулся с поездки на юг и обратно в Киев, и могу сказать что полностью поддерживаю Президента в єтом вопросе. Видел результат уже. Конечно, работы еще предстоит очень много, но уже виден результат. Хоть я и не солидарен с гуманитарной политикой Президента, но в плане инфраструктуры - поддерживаю полностью!

Попахивает совдеповщиной - масштабные и дорогие проекты в никуда при нищем населении.
А пользоваться этой инфрастуктурой смогут только 20% населения Украины у которых есть автомобиль.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%96%D0%B1
BIGor
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