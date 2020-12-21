Зеленський розповів, що буде наступним кроком "Великого...
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Две недели назад, как вернулся с поездки на юг и обратно в Киев, и могу сказать что полностью поддерживаю Президента в єтом вопросе. Видел результат уже. Конечно, работы еще предстоит очень много, но уже виден результат. Хоть я и не солидарен с гуманитарной политикой Президента, но в плане инфраструктуры - поддерживаю полностью!
antonsoroka2020 написав:Две недели назад, как вернулся с поездки на юг и обратно в Киев, и могу сказать что полностью поддерживаю Президента в єтом вопросе. Видел результат уже. Конечно, работы еще предстоит очень много, но уже виден результат. Хоть я и не солидарен с гуманитарной политикой Президента, но в плане инфраструктуры - поддерживаю полностью!
Сделали ремонт трех дорог и пиарятся, сверните в любое село - дорог нет. Мало того что воруют 60% бюджета а еще строят никому не нужные развязки гтето под кобыляками в поле) или вип терминал в аэропорте днепра
В текущем состоянии вкладывать кредитные деньги в дороги - верх маразма. Сейчас нужно вкладывать в экономический рост, а не в инфраструктурные проекты. Зе команда - полные зеро. Понятно, что украсть на строительстве дороги 60-70% очень просто, но нужно же и о стране подумать