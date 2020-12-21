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Зеленський розповів, що буде
наступним кроком "Великого...

Зеленський розповів, що буде наступним кроком "Великого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54

в 21 году нужно будет делать капремонт дорог которые уложили в 20м, так и живём асфальт + глина и минус совесть = гавнище
велвел
 
Повідомлень: 11
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:53

Ушльопок.... як і ті, хто це нєдоразумєніє зробив преЗедентом.
Sonya
 
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:20

Пир во время чумы,то есть коронавируса с откатами в 75%.В то время,когда врачам доплаты не сделали,скорые помощи сократили,денег на пенсии нет.Браво!
Scotch
 
Повідомлень: 779
З нами з: 01.08.10
Подякував: 90 раз.
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