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Зеленський розповів, що буде наступним кроком "Великого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54
в 21 году нужно будет делать капремонт дорог которые уложили в 20м, так и живём асфальт + глина и минус совесть = гавнище
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велвел
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:53
Ушльопок.... як і ті, хто це нєдоразумєніє зробив преЗедентом.
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Sonya
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Додано: Вів 22 гру, 2020 18:20
Пир во время чумы,то есть коронавируса с откатами в 75%.В то время,когда врачам доплаты не сделали,скорые помощи сократили,денег на пенсии нет.Браво!
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Scotch
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