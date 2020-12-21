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Зеленський розповів, що буде наступним кроком "Великого...
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Додано: Вів 22 гру, 2020 19:42
Видел я эту " Большую стройку" из Полтавы в сторону Котельвы. Объезда просто нет. Возвращайся километров 15 в Полтаву , и тогда через Диканьку до Милорадово вместо 35 км стало 72км. На вопрос к автодору , заявили, что местные арендаторы земли перепахали. С нами никто даже не договаривался. А качество и скорость работ это отдельная тема. Зато будем делать дорогу для грузов в Крым и недореспублики. Скоро забудем и про новые троллейбусы и Скорые помощи.... Будем восстанавливать разворованное и разрушенное.
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valera2011
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