Додано: Сер 23 гру, 2020 11:27

“скорые”, Пане зезедент, зачастую едут по муниципальным дорогам, построенные за деньги местных громад, которые твое правительство и ободрало, как липку с твоим пришествием.



Кухарки управляют страной.



“Скорые стали добираться до больных быстро. Наши МЧС стали ехать быстрее. У беременных прошли месячные. У коров увеличились надои. Небо стало голубее. Незрячие стали видеть, безногие ходить. Запоры прошли у страждущих."