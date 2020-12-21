|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:42
Видел я эту " Большую стройку" из Полтавы в сторону Котельвы. Объезда просто нет. Возвращайся километров 15 в Полтаву , и тогда через Диканьку до Милорадово вместо 35 км стало 72км. На вопрос к автодору , заявили, что местные арендаторы земли перепахали. С нами никто даже не договаривался. А качество и скорость работ это отдельная тема. Зато будем делать дорогу для грузов в Крым и недореспублики. Скоро забудем и про новые троллейбусы и Скорые помощи.... Будем восстанавливать разворованное и разрушенное.
Додано: Сер 23 гру, 2020 11:27
Re: Зеленський розповів, що буде наступним кроком
“скорые”, Пане зезедент, зачастую едут по муниципальным дорогам, построенные за деньги местных громад, которые твое правительство и ободрало, как липку с твоим пришествием.
Кухарки управляют страной.
“Скорые стали добираться до больных быстро. Наши МЧС стали ехать быстрее. У беременных прошли месячные. У коров увеличились надои. Небо стало голубее. Незрячие стали видеть, безногие ходить. Запоры прошли у страждущих."
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
|