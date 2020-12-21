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Що треба знати про скасування
карантинного мораторію на...

Що треба знати про скасування карантинного мораторію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:33

Що треба знати про скасування карантинного мораторію на...

Пропонуємо до обговорення:
В Управлінні Держпраці Закарпатської області надали роз'яснення щодо скасування карантинного мораторію на перевірки.

Дивися повний текст Що треба знати про скасування карантинного мораторію на перевірки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:33

Итак кого будут проверять - новость как всегда о не о чем - разъясняю критерии риска:
1) Юр.лица с численностью менее 10 человек.
2) Юр.лица арендующие офисное, производственное, складское.
3) Директор работает более чем в одном предприятии.
и т.д. - на самом деле Налоговая придумывает эти критерии с завидной регулярностью чуть ли не через месяц.
И значит под проверки и штрафы как всегда попадает ВЕСЬ малый бизнес.
d_s_n
 
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