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Данилишин назвав причини
зміцнення гривні

Данилишин назвав причини зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:45

Данилишин назвав причини зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
На валютному ринку на початку минулого тижня спостерігалося суттєве перевищення пропозиції іноземної валюти над попитом.

Дивися повний текст Данилишин назвав причини зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:45

и одразу на 30 копійок за день
ну на що оце було коментувати????
oleg2018
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:46

Ждем комментарии от Данилишина за вчера и сегодня)))
crewuia
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:12

Хотел наверное показать, что НБУ имеет влияние на курс, а тут сам себя дискредитировал...Запасы 28 млрд, курс 28 :)) совпадение наверное
crewuia
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