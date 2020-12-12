На валютному ринку на початку минулого тижня спостерігалося суттєве перевищення пропозиції іноземної валюти над попитом.
Дивися повний текст Данилишин назвав причини зміцнення гривні.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:45
Данилишин назвав причини зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин назвав причини зміцнення гривні.
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:12
Хотел наверное показать, что НБУ имеет влияние на курс, а тут сам себя дискредитировал...Запасы 28 млрд, курс 28 :)) совпадение наверное
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