Оператор фіксованого зв'язку та цифрових послуг "Датагруп" досягла домовленості про придбання 100% акцій провайдера телекомунікаційних та контент-послуг Volia (раніше "Воля Кабель").
Дивися повний текст \"Датагруп\" купує 100% акцій оператора Volia.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:24
"Датагруп" купує 100% акцій оператора Volia
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Датагруп\" купує 100% акцій оператора Volia.
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:24
..сначала тарифы пусть приведут в соответствие с содержанием услуги!! на момент ухода от Воли - 299грн грн за инет + ТВ (нафиг уже никому не нужное) - это занадто!!
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:43
Интересно, технология 1Гбит будет у них?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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