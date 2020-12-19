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Арешт майна на понад 50 млн євро: в Україні викрили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54
Пропонуємо до обговорення:
У межах міжнародного співробітництва поліцейські викрили громадян України, які організували "схему" заволодіння коштами жителів Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії. Так, місячний оборот "схему" становив приблизно 10 млн євро.
Дивися повний текст Арешт майна на понад 50 млн євро: в Україні викрили інтернет-шахраїв, які \"робили бізнес\" на іноземцях
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54
..талантливые ребята!!.. че их "закрывать"-то?!.. чуток пощипать, на налоги там, на пенсии бабушкам...а далее - взять в плотный оборот и пусть доят лохматых бюргеров на благо Родины!!.. или Ким Чен Ын один такой ушлый?! :))
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