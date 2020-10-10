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Митники в Одесі виявили незадекларовані мобільні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54
Пропонуємо до обговорення:
Одеська митниця спільно з управлінням власної безпеки Держмитслужби виявили незадекларовані мобільні аксесуари на суму понад 10 млн грн.
Дивися повний текст Митники в Одесі виявили незадекларовані мобільні аксесуари на понад 10 млн грн
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54
капля в море...ну хоть капля)
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