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Митники в Одесі виявили
незадекларовані мобільні...

Митники в Одесі виявили незадекларовані мобільні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54

Митники в Одесі виявили незадекларовані мобільні...

Пропонуємо до обговорення:
Одеська митниця спільно з управлінням власної безпеки Держмитслужби виявили незадекларовані мобільні аксесуари на суму понад 10 млн грн.

Дивися повний текст Митники в Одесі виявили незадекларовані мобільні аксесуари на понад 10 млн грн.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54

капля в море...ну хоть капля)
volanchik78
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