Група інвесткомпаній Dragon Capital Investments Limited просить Антимонопольний комітет дозволити їй придбати контрольний пакет акцій Юнекс Банку.
Дивися повний текст Dragon Capital купує банк у депутата Новинського.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:24
Dragon Capital купує банк у депутата Новинського
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Dragon Capital купує банк у депутата Новинського.
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:24
Трудно будет отмыть банк от православного говна что бы туда пошли клиенты))
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