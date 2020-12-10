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Dragon Capital купує банк
у депутата Новинського

Dragon Capital купує банк у депутата Новинського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:24

Dragon Capital купує банк у депутата Новинського

Пропонуємо до обговорення:
Група інвесткомпаній Dragon Capital Investments Limited просить Антимонопольний комітет дозволити їй придбати контрольний пакет акцій Юнекс Банку.

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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:24

Трудно будет отмыть банк от православного говна что бы туда пошли клиенты))
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