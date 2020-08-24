Перед податковою України на 2021 рік стоятиме дуже амбітне завдання.
Дивися повний текст Юрій Добош: володієте компаніями за кордоном? Є невтішні новини.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 18:05
Юрій Добош: володієте компаніями за кордоном? Є невтішні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Юрій Добош: володієте компаніями за кордоном? Є невтішні новини.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:06
прибуток буде звільнятися від оподаткування, якщо у сукупності виконуються наступні умови:
.....
КІК не знаходиться у низькоподатковій юрисдикції (відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України)
звідки взята ця норма? вона була у законопроекті після 1го читання, однак в остаточному варіанті її прибрали
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