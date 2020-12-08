Як ми і попереджали в своєму ранковому прогнозі - валютні ралі по парі долар / гривня і євро / гривня сьогодні продовжилися і лише посилилися.
Дивися повний текст Міжбанк: валютне ралі посилилося.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 19:58
Міжбанк: валютне ралі посилилося
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Дивися повний текст Міжбанк: валютне ралі посилилося.
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