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Міжбанк: валютне
ралі посилилося

Міжбанк: валютне ралі посилилося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:58

Міжбанк: валютне ралі посилилося

Пропонуємо до обговорення:
Як ми і попереджали в своєму ранковому прогнозі - валютні ралі по парі долар / гривня і євро / гривня сьогодні продовжилися і лише посилилися.

Дивися повний текст Міжбанк: валютне ралі посилилося.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:58

А к чему эта табличка за август 2017?
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