Нафтогаз України оприлюднив аналітичні панелі для моніторингу цін і запасів природного газу в Україні та Європі.
Дивися повний текст На сайті Нафтогазу відтепер можна моніторити ціни на газ в Україні та Європі.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:12
На сайті Нафтогазу відтепер можна моніторити ціни на газ...
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Дивися повний текст На сайті Нафтогазу відтепер можна моніторити ціни на газ в Україні та Європі.
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:12
А когда сделают дашборд на зарплату колобка и всех остальных компаний включая газпром?
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