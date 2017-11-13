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На сайті Нафтогазу відтепер
можна моніторити ціни на газ...

На сайті Нафтогазу відтепер можна моніторити ціни на газ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:12

На сайті Нафтогазу відтепер можна моніторити ціни на газ...

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз України оприлюднив аналітичні панелі для моніторингу цін і запасів природного газу в Україні та Європі.

Дивися повний текст На сайті Нафтогазу відтепер можна моніторити ціни на газ в Україні та Європі.
R2
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А когда сделают дашборд на зарплату колобка и всех остальных компаний включая газпром?
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А что,ворам можно верить?
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