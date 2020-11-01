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Як молодим сім’ям отримати
безвідсотковий кредит на...

Як молодим сім’ям отримати безвідсотковий кредит на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:25

Як молодим сім’ям отримати безвідсотковий кредит на...

Пропонуємо до обговорення:
Молоді сім'ї українців можуть взяти пільговий довготерміновий кредит на будівництво (реконструкцію) житла.

Дивися повний текст Як молодим сім’ям отримати безвідсотковий кредит на будівництво житла (інфографіка).
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