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Як молодим сім’ям отримати безвідсотковий кредит на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:25
Пропонуємо до обговорення:
Молоді сім'ї українців можуть взяти пільговий довготерміновий кредит на будівництво (реконструкцію) житла.
Дивися повний текст Як молодим сім’ям отримати безвідсотковий кредит на будівництво житла (інфографіка)
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