Колишня Стратегія макропруденційної політики від 2018 року фокусувалася виключно на банківському секторі.
Дивися повний текст Нацбанк хоче зменшити доларизацію банківського сектору.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 гру, 2020 23:39
Нацбанк хоче зменшити доларизацію банківського сектору
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк хоче зменшити доларизацію банківського сектору.
Додано: Вів 22 гру, 2020 23:39
НБУ довго думали що робити зі своїми провтиками і вирішили під соусом "Стратегії макропруденційної політики" нагунти банки?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|