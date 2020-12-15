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Нацбанк хоче зменшити
доларизацію банківського сектору

Нацбанк хоче зменшити доларизацію банківського сектору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:39

Нацбанк хоче зменшити доларизацію банківського сектору

Пропонуємо до обговорення:
Колишня Стратегія макропруденційної політики від 2018 року фокусувалася виключно на банківському секторі.

Дивися повний текст Нацбанк хоче зменшити доларизацію банківського сектору.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:39

НБУ довго думали що робити зі своїми провтиками і вирішили під соусом "Стратегії макропруденційної політики" нагунти банки?
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:50

  slonslon написав:нагунти банки?


скорее депозитчиков...
Амвросий
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