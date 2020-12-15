Колишня Стратегія макропруденційної політики від 2018 року фокусувалася виключно на банківському секторі.
Дивися повний текст Нацбанк хоче зменшити доларизацію банківського сектору.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:39
Нацбанк хоче зменшити доларизацію банківського сектору
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк хоче зменшити доларизацію банківського сектору.
Додано: Вів 22 гру, 2020 23:39
НБУ довго думали що робити зі своїми провтиками і вирішили під соусом "Стратегії макропруденційної політики" нагунти банки?
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:17
Нацбанк хочет дедолларизацию после девальвации около 300%?Поздновато.Долларизация будет только усиливаться,гривна продолжит девальвировать.НБУ для начала нужно не допускать таких гипердевальваций,сейчас умничать уже поздно.
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:59
Если из украинской экономики вывести доллары, то в ней просто не останется денег.
Ставки по валюте итак уже мизерные, и никто не спешит конвертировать в гривню.
Это финансовое самоубийство.
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