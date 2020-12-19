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Українці назвали прийнятний розмір пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 гру, 2020 06:21
Пропонуємо до обговорення:
Середнє значення прийнятного для українців рівня пенсії становить 11 359 гривень.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 06:21
Депутати їдять м'ясо, ми - капусту, в середньому ми їмо голубці.
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vashilinaleks1177
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