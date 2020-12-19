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Українці назвали прийнятний розмір пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 06:21
Пропонуємо до обговорення:
Середнє значення прийнятного для українців рівня пенсії становить 11 359 гривень.
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R2
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:59
Ненормальные такую зарплату ещё надо поискать.
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korkor12232
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Додано: Сер 23 гру, 2020 14:03
Пенсия должна соответствовать уплаченным за время работы взносам с учетом инфляции. А на 11 тыс., наверное, трудно будет прожить. Это только на еду и коммуналку.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:22
Gastarbaiter написав:Пенсия должна соответствовать
уплаченным за время работы взносам с учетом инфляции
. А на 11 тыс., наверное, трудно будет прожить. Это только на еду и коммуналку.
Кому "должна"? Что делать, если у человека половина (а то и больше) взносов вообще в совко-рублях было?
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_hunter
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:12
Вы что там совсем одурели? У кого такая пенсия кроме судей и депутатов? Большинство получает 2-3тыс грн. А средняя около 3,5- 4тыс грн
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asurovv960
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