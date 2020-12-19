Середнє значення прийнятного для українців рівня пенсії становить 11 359 гривень.
Дивися повний текст Українці назвали прийнятний розмір пенсії.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 06:21
Українці назвали прийнятний розмір пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці назвали прийнятний розмір пенсії.
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:03
Пенсия должна соответствовать уплаченным за время работы взносам с учетом инфляции. А на 11 тыс., наверное, трудно будет прожить. Это только на еду и коммуналку.
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:22
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:12
Вы что там совсем одурели? У кого такая пенсия кроме судей и депутатов? Большинство получает 2-3тыс грн. А средняя около 3,5- 4тыс грн
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:32
якщо є здоровя і комуналка невелика, то можна якось виклигати.
в іншому випадку і 20 тисяч буде замало.
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:40
для начала нужно поднять минимальную пенсию до реального прожиточного минимума...
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