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Українці назвали
прийнятний розмір пенсії

Українці назвали прийнятний розмір пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 06:21

Українці назвали прийнятний розмір пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Середнє значення прийнятного для українців рівня пенсії становить 11 359 гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:59

Ненормальные такую зарплату ещё надо поискать.
korkor12232
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:03

Пенсия должна соответствовать уплаченным за время работы взносам с учетом инфляции. А на 11 тыс., наверное, трудно будет прожить. Это только на еду и коммуналку.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:22

  Gastarbaiter написав:Пенсия должна соответствовать уплаченным за время работы взносам с учетом инфляции. А на 11 тыс., наверное, трудно будет прожить. Это только на еду и коммуналку.

Кому "должна"? Что делать, если у человека половина (а то и больше) взносов вообще в совко-рублях было?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:12

Вы что там совсем одурели? У кого такая пенсия кроме судей и депутатов? Большинство получает 2-3тыс грн. А средняя около 3,5- 4тыс грн
asurovv960
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:32

якщо є здоровя і комуналка невелика, то можна якось виклигати.
в іншому випадку і 20 тисяч буде замало.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:40

для начала нужно поднять минимальную пенсию до реального прожиточного минимума...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:36

  Тракторист написав:для начала нужно поднять минимальную пенсию до реального прожиточного минимума...

да, и отименить все налоги!
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:53

Минимальная пенсия не может быть ниже минимальной ЗП. (6000). Прожиточный минимум должен быть на уровне 4000грн и обязательно должны цены в магазинах контролировать. А то выходит инфляция 5% а цены на услуги растут на 20% , питание на 15-30%, транспорт и электроэнергия, газ на 100%. Так и будем жить в нищите пока контролирующие органам не дадут хорошего пенька под зад!
kemeron1990
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