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Українці назвали прийнятний розмір пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:25
Амвросий написав:
Тут вот в соседней теме человек здравую идею предложил. Отменить пенсионный фонд и платить пенсии из бюджета.
Установить законом что 60-70% госбюджета - это выплаты на пенсии, саму пенсию считать как сумма выплат деленная на число пенсионеров. Получится как-раз по 5-6 тыс. грн. Не золотые горы, но на поесть и за жилье заплатить хватит. А большего от пенсии и не следует ждать.
Оставшиеся 30% госбюджета на "обслуживание долгов" и прочая. Короче то, на что сейчас бюджет дерибанят.
Я за. И главное судьи с депутатами наконец то с народом сольются хоть в чем то.
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tigr-uu
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:25
Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.
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espanol
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:41
espanol написав:
Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.
Не будут.
Если мешок дырявый, в него сколько не клади муку, мешок всеравно будет пустой. От того что вы больше муки будете закидывать в дырявый мешок, дыра в мешке только увеличится и станет ещё больше.
Другой пример. Если у вас в чулане живут крысы и жрут муку, которую вы туда ставите, то от того что вы будете ставить в чулан больше муки, её сохранность не улучшится. Просто крыс разведется ещё больше и они будут пожирать муку еще быстрее. И будут гадить вам и кусать вас ещё больше.
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Амвросий
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