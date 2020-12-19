Українці назвали прийнятний розмір пенсії

Додано: Сер 23 гру, 2020 22:41

espanol написав: Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис. Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.

Не будут.Если мешок дырявый, в него сколько не клади муку, мешок всеравно будет пустой. От того что вы больше муки будете закидывать в дырявый мешок, дыра в мешке только увеличится и станет ещё больше.Другой пример. Если у вас в чулане живут крысы и жрут муку, которую вы туда ставите, то от того что вы будете ставить в чулан больше муки, её сохранность не улучшится. Просто крыс разведется ещё больше и они будут пожирать муку еще быстрее. И будут гадить вам и кусать вас ещё больше.Никто из работодателей потому и не платит высокую зарплату. Потому, что большая её часть будет разворована и работнику достанутся крохи. Работать он на повышенной зарплате лучше не будет, т.к. по факту ему будет оставаться ненамного больше. Лишних денег кормить дармоедов у работодателей нет, им дешевле закрыться и открыть предприятие в другой стране.