RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці назвали
прийнятний розмір пенсії

Українці назвали прийнятний розмір пенсії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:25

  Амвросий написав:Тут вот в соседней теме человек здравую идею предложил. Отменить пенсионный фонд и платить пенсии из бюджета.

Установить законом что 60-70% госбюджета - это выплаты на пенсии, саму пенсию считать как сумма выплат деленная на число пенсионеров. Получится как-раз по 5-6 тыс. грн. Не золотые горы, но на поесть и за жилье заплатить хватит. А большего от пенсии и не следует ждать.

Оставшиеся 30% госбюджета на "обслуживание долгов" и прочая. Короче то, на что сейчас бюджет дерибанят. :)


Я за. И главное судьи с депутатами наконец то с народом сольются хоть в чем то. :mrgreen:
tigr-uu
 
Повідомлень: 768
З нами з: 05.02.11
Подякував: 178 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:25

Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 24.02.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:41

  espanol написав:Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.


Не будут.

Если мешок дырявый, в него сколько не клади муку, мешок всеравно будет пустой. От того что вы больше муки будете закидывать в дырявый мешок, дыра в мешке только увеличится и станет ещё больше.

Другой пример. Если у вас в чулане живут крысы и жрут муку, которую вы туда ставите, то от того что вы будете ставить в чулан больше муки, её сохранность не улучшится. Просто крыс разведется ещё больше и они будут пожирать муку еще быстрее. И будут гадить вам и кусать вас ещё больше.


Никто из работодателей потому и не платит высокую зарплату. Потому, что большая её часть будет разворована и работнику достанутся крохи. Работать он на повышенной зарплате лучше не будет, т.к. по факту ему будет оставаться ненамного больше. Лишних денег кормить дармоедов у работодателей нет, им дешевле закрыться и открыть предприятие в другой стране.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2992
З нами з: 26.02.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:44

  espanol написав:Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.

Все верно говорите. Но у нас привыкли ныть, что пенсии маленькие и при этом получать зп в конверте. И вообще не видеть связи между этими вещами. Народ отсталый и тупой в массе своей и правительство тут совершенно непричем. Они выходцы с этого же народа, а не с Марса. А решит проблему пенсий две вещи- переход на накопительную пенсионную систему, как можно быстрее. И уплата налогов в настоящее время и наполнение пенсионного фонда. За неуплату налогов, зп в конвертах, наказывать нужно самым жёстким образом. И всем будет счастье. Формула проста- больше денег в пенсионном фонде- больше пенсии. Бред про то, что их разворуют, от нас ничего не зависит, и другое "всепропало" оставляем за скобками.
SMOKE
 
Повідомлень: 4049
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:55

  SMOKE написав:
  espanol написав:Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.

Все верно говорите. Но у нас привыкли ныть, что пенсии маленькие и при этом получать зп в конверте. И вообще не видеть связи между этими вещами. Народ отсталый и тупой в массе своей и правительство тут совершенно непричем. Они выходцы с этого же народа, а не с Марса. А решит проблему пенсий две вещи- переход на накопительную пенсионную систему, как можно быстрее. И уплата налогов в настоящее время и наполнение пенсионного фонда. За неуплату налогов, зп в конвертах, наказывать нужно самым жёстким образом. И всем будет счастье. Формула проста- больше денег в пенсионном фонде- больше пенсии. Бред про то, что их разворуют, от нас ничего не зависит, и другое "всепропало" оставляем за скобками.

Это взаимоисключающие вещи: если налоги идут на свой счет -- зачем это хоть как-то контролировать? -- что человек насобирал -- то и его.
Переходу "как можно быстрее" на накопительную систему "мешают" текущие (и подходящие) пенсионеры -- у которых (почему-то) накоплений нет.

А кратные девалы -- тоже оставляем за скобками? -- сейчас нет вообще никаких проблем платить "советские пенсии" -- хоть в размере 100% зарплаты. Так же не сильно напряжно платить пенсии с зарплат времен "бакс по 8". -- но народ (почему-то) жалуется "мало выходит"...
_hunter
 
Повідомлень: 3278
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:58

  espanol написав:Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.

у нас самый большой работодатель - государство, у которого все зарплаты белые. может быть раскажите какой процент нанятых государством людей получает зарплоату в 35-40 тыс. грн.?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5168
З нами з: 06.08.08
Подякував: 276 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:24

  Тракторист написав:
  espanol написав:Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.

у нас самый большой работодатель - государство, у которого все зарплаты белые. может быть раскажите какой процент нанятых государством людей получает зарплоату в 35-40 тыс. грн.?...

Так вообще не проблема: не дает один работодатель (государство) желаемую зарплату -- можно и к другому пойти. Ах, другой тоже не дает. И третий? -- так может кто-то слишком большую зарплоату хочет?..
_hunter
 
Повідомлень: 3278
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Слузі народу" назвали ключові закони 2020 року
R2 » Сер 23 гру, 2020 22:47
5 183
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 09:53
p_a_l
У Мінфіні обіцяють цього року вчасно виплатити пенсії
R2 » Пон 21 гру, 2020 14:56
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 14:56
a_ivkov
Кому додали найбільше пенсії 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 02 гру, 2020 16:08
34 6689
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 22:57
lyudmilasorokun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17699)
24.12.2020 11:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.