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Українці назвали прийнятний розмір пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:25
Амвросий написав:
Тут вот в соседней теме человек здравую идею предложил. Отменить пенсионный фонд и платить пенсии из бюджета.
Установить законом что 60-70% госбюджета - это выплаты на пенсии, саму пенсию считать как сумма выплат деленная на число пенсионеров. Получится как-раз по 5-6 тыс. грн. Не золотые горы, но на поесть и за жилье заплатить хватит. А большего от пенсии и не следует ждать.
Оставшиеся 30% госбюджета на "обслуживание долгов" и прочая. Короче то, на что сейчас бюджет дерибанят.
Я за. И главное судьи с депутатами наконец то с народом сольются хоть в чем то.
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tigr-uu
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:25
Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.
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espanol
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:41
espanol написав:
Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.
Не будут.
Если мешок дырявый, в него сколько не клади муку, мешок всеравно будет пустой. От того что вы больше муки будете закидывать в дырявый мешок, дыра в мешке только увеличится и станет ещё больше.
Другой пример. Если у вас в чулане живут крысы и жрут муку, которую вы туда ставите, то от того что вы будете ставить в чулан больше муки, её сохранность не улучшится. Просто крыс разведется ещё больше и они будут пожирать муку еще быстрее. И будут гадить вам и кусать вас ещё больше.
Никто из работодателей потому и не платит высокую зарплату. Потому, что большая её часть будет разворована и работнику достанутся крохи. Работать он на повышенной зарплате лучше не будет, т.к. по факту ему будет оставаться ненамного больше. Лишних денег кормить дармоедов у работодателей нет, им дешевле закрыться и открыть предприятие в другой стране.
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Амвросий
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Додано: Чет 24 гру, 2020 08:44
espanol написав:
Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.
Все верно говорите. Но у нас привыкли ныть, что пенсии маленькие и при этом получать зп в конверте. И вообще не видеть связи между этими вещами. Народ отсталый и тупой в массе своей и правительство тут совершенно непричем. Они выходцы с этого же народа, а не с Марса. А решит проблему пенсий две вещи- переход на накопительную пенсионную систему, как можно быстрее. И уплата налогов в настоящее время и наполнение пенсионного фонда. За неуплату налогов, зп в конвертах, наказывать нужно самым жёстким образом. И всем будет счастье. Формула проста- больше денег в пенсионном фонде- больше пенсии. Бред про то, что их разворуют, от нас ничего не зависит, и другое "всепропало" оставляем за скобками.
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SMOKE
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:55
SMOKE написав: espanol написав:
Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.
Все верно говорите. Но у нас привыкли ныть, что пенсии маленькие и при этом получать зп в конверте. И вообще не видеть связи между этими вещами. Народ отсталый и тупой в массе своей и правительство тут совершенно непричем. Они выходцы с этого же народа, а не с Марса. А решит проблему пенсий две вещи- переход на накопительную пенсионную систему, как можно быстрее. И уплата налогов в настоящее время и наполнение пенсионного фонда.
За неуплату налогов, зп в конвертах, наказывать нужно самым жёстким образом. И всем будет счастье. Формула проста- больше денег в пенсионном фонде- больше пенсии. Бред про то, что их разворуют, от нас ничего не зависит, и другое "всепропало" оставляем за скобками
.
Это взаимоисключающие вещи: если налоги идут на свой счет -- зачем это хоть как-то контролировать? -- что человек насобирал -- то и его.
Переходу "как можно быстрее" на накопительную систему "мешают" текущие (и подходящие) пенсионеры -- у которых (почему-то) накоплений нет.
А кратные девалы -- тоже оставляем за скобками? -- сейчас нет вообще никаких проблем платить "советские пенсии" -- хоть в размере 100% зарплаты. Так же не сильно напряжно платить пенсии с зарплат времен "бакс по 8". -- но народ (почему-то) жалуется "мало выходит"...
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:58
espanol написав:
Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.
у нас самый большой работодатель - государство, у которого все зарплаты белые. может быть раскажите какой процент нанятых государством людей получает зарплоату в 35-40 тыс. грн.?...
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Додано: Чет 24 гру, 2020 11:24
Тракторист написав: espanol написав:
Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.
у нас самый большой работодатель - государство, у которого все зарплаты белые. может быть раскажите какой процент нанятых государством людей получает зарплоату в 35-40 тыс. грн.?...
Так вообще не проблема: не дает один работодатель (государство) желаемую зарплату -- можно и к другому пойти. Ах, другой тоже не дает. И третий? -- так может кто-то слишком большую зарплоату хочет?..
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