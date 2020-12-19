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Українці назвали
прийнятний розмір пенсії

Українці назвали прийнятний розмір пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:55

  SMOKE написав:
  espanol написав:Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.

Все верно говорите. Но у нас привыкли ныть, что пенсии маленькие и при этом получать зп в конверте. И вообще не видеть связи между этими вещами. Народ отсталый и тупой в массе своей и правительство тут совершенно непричем. Они выходцы с этого же народа, а не с Марса. А решит проблему пенсий две вещи- переход на накопительную пенсионную систему, как можно быстрее. И уплата налогов в настоящее время и наполнение пенсионного фонда. За неуплату налогов, зп в конвертах, наказывать нужно самым жёстким образом. И всем будет счастье. Формула проста- больше денег в пенсионном фонде- больше пенсии. Бред про то, что их разворуют, от нас ничего не зависит, и другое "всепропало" оставляем за скобками.

Это взаимоисключающие вещи: если налоги идут на свой счет -- зачем это хоть как-то контролировать? -- что человек насобирал -- то и его.
Переходу "как можно быстрее" на накопительную систему "мешают" текущие (и подходящие) пенсионеры -- у которых (почему-то) накоплений нет.

А кратные девалы -- тоже оставляем за скобками? -- сейчас нет вообще никаких проблем платить "советские пенсии" -- хоть в размере 100% зарплаты. Так же не сильно напряжно платить пенсии с зарплат времен "бакс по 8". -- но народ (почему-то) жалуется "мало выходит"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:24

  Тракторист написав:
  espanol написав:Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.

у нас самый большой работодатель - государство, у которого все зарплаты белые. может быть раскажите какой процент нанятых государством людей получает зарплоату в 35-40 тыс. грн.?...

Так вообще не проблема: не дает один работодатель (государство) желаемую зарплату -- можно и к другому пойти. Ах, другой тоже не дает. И третий? -- так может кто-то слишком большую зарплоату хочет?..
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:01

  _hunter написав:Это взаимоисключающие вещи: если налоги идут на свой счет -- зачем это хоть как-то контролировать? -- что человек насобирал -- то и его.
Переходу "как можно быстрее" на накопительную систему "мешают" текущие (и подходящие) пенсионеры -- у которых (почему-то) накоплений нет.


А зачем накопительная система с принудительным отъемом денег? Человек и сам может накопить себе на старость. Зачем нужны лишние посредники, которые будут против желания человека распоряжаться его деньгами?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:07

  _hunter написав:Так вообще не проблема: не дает один работодатель (государство) желаемую зарплату -- можно и к другому пойти. Ах, другой тоже не дает. И третий? -- так может кто-то слишком большую зарплоату хочет?..


Все верно, не нравится работодатель - ищи другого. Работодатель тут не при чём. Вам никто не обязан платить высокую зарплату. Высокую зарплату платят не просто так, а за высокооплачиваемую работу. В том что работодатель не имеет возможности платить высокие зарплаты виноват не работодатель, а высокие налоги.

Вот в том, что высокие налоги виноваты те, кто их вводит и бесполезно растрачивает на "обслуживание долгов", дотации и преференции олигархам. И это далеко не работодатели...
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 24 гру, 2020 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:10

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Это взаимоисключающие вещи: если налоги идут на свой счет -- зачем это хоть как-то контролировать? -- что человек насобирал -- то и его.
Переходу "как можно быстрее" на накопительную систему "мешают" текущие (и подходящие) пенсионеры -- у которых (почему-то) накоплений нет.


А зачем накопительная система с принудительным отъемом денег? Человек и сам может накопить себе на старость. Зачем нужны лишние посредники, которые будут против желания человека распоряжаться его деньгами?

Я, как бы, про это же говорил...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:23

  espanol написав:Нема проблем, давайте всі працювати і отримувати білу з/п 35-40 тисяч, тоді й пенсії будуть по 11-12 тис.

самый большой работадатель - государство. можете озвучить размер средней зарплаты у этого работадателя?... ;)
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:30

  _hunter написав:"мешают" текущие (и подходящие) пенсионеры -- у которых (почему-то) накоплений нет.


накоплений нет, потому что за их накопления несет ответственность государство, которое эти накопления собирало и хранило.

Правительство на "обслуживание долгов" деньги находят, а вот на пенсии нет. Вместо пенсий тратят огромные деньги из госбюджета на обслуживание долгов, да ещё и новые долги набирают, причем без какой-либо необходимости.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 24 гру, 2020 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:33

  Амвросий написав:да ещё и новые долги набирают без какой-либо необходимости

а из чего же им ещё красть? экономику уже почти добили...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:41

  Амвросий написав:
  _hunter написав:"мешают" текущие (и подходящие) пенсионеры -- у которых (почему-то) накоплений нет.


накоплений нет, потому что за их накопления несет ответственность государство, которое эти накопления собирало и хранило.
...

А неважна причина. От слова "совсем". Сейчас делать-то что? -- по стопам Бальцеровича отменить пенсии?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:09

  _hunter написав:А неважна причина. От слова "совсем". Сейчас делать-то что? -- по стопам Бальцеровича отменить пенсии?..


Что значит отменить? Попробуйте отменить выплату долгов МВФ для начала.

Долг нужно платить. А пенсии - это долг государства. Новые долги можно не брать, но старые нужно выплачивать.

Проблема с пенсиями по сути высосана из пальца. Денег в госбюджете более чем достаточно, чтобы обеспечить всех пенсионеров минимальным уровнем пенсий, достаточным на оплату еды и жилья. А смысл пенсии именно в этом и есть. Пенсия не должна становиться источником сверхдоходов.
Амвросий
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  #<12
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