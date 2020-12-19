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Українці назвали
прийнятний розмір пенсії

Українці назвали прийнятний розмір пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:40

  Амвросий написав:
  _hunter написав:А неважна причина. От слова "совсем". Сейчас делать-то что? -- по стопам Бальцеровича отменить пенсии?..


Что значит отменить? Попробуйте отменить выплату долгов МВФ для начала.

Долг нужно платить. А пенсии - это долг государства. Новые долги можно не брать, но старые нужно выплачивать.

Проблема с пенсиями по сути высосана из пальца. Денег в госбюджете более чем достаточно, чтобы обеспечить всех пенсионеров минимальным уровнем пенсий, достаточным на оплату еды и жилья. А смысл пенсии именно в этом и есть. Пенсия не должна становиться источником сверхдоходов.


Так они и выплачиваются -- из текущих поступлений. Теперь хитрый вопрос: откуда брать накопления на пенсионный счет, если _все_ получаемые деньги идут на текущие пенсии?
Еще одик хитрый вопрос: что делать с теми, кто лет 5-10-20 на "солидарку" взносы делал -- откуда им найти недостающие деньги.

А если человек гораздо больше минималки отчислял?

Не, вариант "всех разогнать -- а там оно как-то само-собой все будет" мне нравится, но что потом делать с Амвросий -- если его план почему-то не сработает?..
_hunter
 
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