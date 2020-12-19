Українці назвали прийнятний розмір пенсії

Амвросий написав:
Что значит отменить? Попробуйте отменить выплату долгов МВФ для начала.
Долг нужно платить. А пенсии - это долг государства. Новые долги можно не брать, но старые нужно выплачивать.
Проблема с пенсиями по сути высосана из пальца. Денег в госбюджете более чем достаточно, чтобы обеспечить всех пенсионеров минимальным уровнем пенсий, достаточным на оплату еды и жилья. А смысл пенсии именно в этом и есть. Пенсия не должна становиться источником сверхдоходов.
Так они и выплачиваются -- из текущих поступлений. Теперь хитрый вопрос: откуда брать накопления на пенсионный счет, если _все_ получаемые деньги идут на текущие пенсии?
Еще одик хитрый вопрос: что делать с теми, кто лет 5-10-20 на "солидарку" взносы делал -- откуда им найти недостающие деньги.
А если человек гораздо больше минималки отчислял?
Не, вариант "всех разогнать -- а там оно как-то само-собой все будет" мне нравится, но что потом делать с Амвросий -- если его план почему-то не сработает?..