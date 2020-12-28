Українці назвали прийнятний розмір пенсії

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_hunter написав:А неважна причина. От слова "совсем". Сейчас делать-то что? -- по стопам Бальцеровича отменить пенсии?..
Что значит отменить? Попробуйте отменить выплату долгов МВФ для начала.
Долг нужно платить. А пенсии - это долг государства. Новые долги можно не брать, но старые нужно выплачивать.
Проблема с пенсиями по сути высосана из пальца. Денег в госбюджете более чем достаточно, чтобы обеспечить всех пенсионеров минимальным уровнем пенсий, достаточным на оплату еды и жилья. А смысл пенсии именно в этом и есть. Пенсия не должна становиться источником сверхдоходов.
Так они и выплачиваются -- из текущих поступлений. Теперь хитрый вопрос: откуда брать накопления на пенсионный счет, если _все_ получаемые деньги идут на текущие пенсии? Еще одик хитрый вопрос: что делать с теми, кто лет 5-10-20 на "солидарку" взносы делал -- откуда им найти недостающие деньги.
А если человек гораздо больше минималки отчислял?
Не, вариант "всех разогнать -- а там оно как-то само-собой все будет" мне нравится, но что потом делать с Амвросий -- если его план почему-то не сработает?..
Амвросий написав:Все что нужно сделать на мой взгляд - это во первых сделать размер пенсии одинаковым для всех. На уровне, достаточном для оплаты еды и жилья. Например установить уровень пенсии на уровне 5-6 тыс. грн.
Сказочник. Средняя пенсия сейчас около 3400 грн. При этом, дотации из госбюджета - почти половина бюджета ПФ - около 200 млрд грн. При пенсии в 5000 грн понадобится еще 200 млрд грн. Напомню, что доходы госбюджета на 2021-й год меньше 1100 млрд грн, только сказочник может предложить направлять 40% бюджета на покрытие дефицита ПФ.
Амвросий написав:Все что нужно сделать на мой взгляд - это во первых сделать размер пенсии одинаковым для всех. На уровне, достаточном для оплаты еды и жилья. Например установить уровень пенсии на уровне 5-6 тыс. грн.
Сказочник. Средняя пенсия сейчас около 3400 грн. При этом, дотации из госбюджета - почти половина бюджета ПФ - около 200 млрд грн. При пенсии в 5000 грн понадобится еще 200 млрд грн. Напомню, что доходы госбюджета на 2021-й год меньше 1100 млрд грн, только сказочник может предложить направлять 40% бюджета на покрытие дефицита ПФ.
отдать роставщикам 40% можно, а выполнить обязательства государства перед собственными гражданами нельзя? кстати дать пенсионерам дополнительные 200 млрд. это значить на 200 млрд. увеличить внутренне потребление, что приведёт к оздоровлению украинской экономики. кстати из дополнительных 200 млрд. минимум 50-60 млрд. вернётся обратно в бюджет (40 млрд. за счёт НДС + 10-20 млрд. минимум от бизнеса)...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
_hunter написав:Так они и выплачиваются -- из текущих поступлений. Теперь хитрый вопрос: откуда брать накопления на пенсионный счет, если _все_ получаемые деньги идут на текущие пенсии?
а не надо никаких накоплений на пенсионный счет. Если хочешь персональную большую пенсию - можешь накопить себе сам в банке.
Пенсия это не бизнес, а социальная страховка, смысл которой в том, чтобы при выходе на пенсию тебе хватило денег на покушать и заплатить за жильё. Т.е. пенсия - это по сути минималка на старость. Поэтому и отчисления должны быть ограничены минимальным уровнем и не должны зависеть от размера зарплаты.
_hunter написав:Еще одик хитрый вопрос: что делать с теми, кто лет 5-10-20 на "солидарку" взносы делал -- откуда им найти недостающие деньги.
Тоже самое что и с кредитами, которые другие страны с МВФ давали - выплачивать.
_hunter написав:А если человек гораздо больше минималки отчислял?
В этом есть несправедливость. Но государство не способно обеспечить сохранение и накопление пенсий больше минималки, поэтому тут вопрос стоит так - либо всем минималку, но такую на которую можно прожить. Либо пенсионная система рухнет и вообще не будет работать.
Хочешь накапливать - копи сам, в частных фондах или банках. Государство сюда не нужно вмешивать. И тем более такие накопления не должны из госбюджета финансироваться.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 29 гру, 2020 05:51, всього редагувалось 2 разів.
Giroi написав:Сказочник. Средняя пенсия сейчас около 3400 грн. При этом, дотации из госбюджета - почти половина бюджета ПФ - около 200 млрд грн.
я просто взял цифры из бюджета и поделил. Хватит не только на 5-6 тыс, но еще и останется. И если все текущие сборы сохранятся, то еще останется сумма размером с весь текущий бюджет ПФ, которую можно пустить на зарплаты бюджетникам, ремонт дорог, медицину и выплаты долгов.
А еще нужно учесть, что выплата пенсий по 5-6 тыс приведет к появлению спроса на продукты и различные товары, запустит производства, пойдет оборот средств, рост ВВП, сработают мультипликаторы, экономика начнет расти. А значит бюджет станет больше.
Giroi написав:только сказочник может предложить направлять 40% бюджета на покрытие дефицита ПФ.
Ну вообщето на выплату долгов уходит еще больше. А пенсионные выплаты должны иметь приоритет перед выплатами долгов. Долги более 50% бюджета государство может выплачивать, значит выплачивать пенсии сможет и подавно.
Вопрос только в том, что сейчас нарушены приоритеты. Выплаты нерезидентам важнее выплат своим гражданам. А должно быть наоборот. В первую очередь выплата своим гражданам, а нерезам из того что останется.
Государство ведь должно работать в интересах своих граждан, а не в интересах нерезов, не так-ли?