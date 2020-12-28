Українці назвали прийнятний розмір пенсії

Додано: Вів 29 гру, 2020 05:24

_hunter написав: Так они и выплачиваются -- из текущих поступлений. Теперь хитрый вопрос: откуда брать накопления на пенсионный счет, если _все_ получаемые деньги идут на текущие пенсии? Так они и выплачиваются -- из текущих поступлений. Теперь хитрый вопрос: откуда брать накопления на пенсионный счет, если _все_ получаемые деньги идут на текущие пенсии?

_hunter написав: Еще одик хитрый вопрос: что делать с теми, кто лет 5-10-20 на "солидарку" взносы делал -- откуда им найти недостающие деньги. Еще одик хитрый вопрос: что делать с теми, кто лет 5-10-20 на "солидарку" взносы делал -- откуда им найти недостающие деньги.

_hunter написав: А если человек гораздо больше минималки отчислял?

А если человек гораздо больше минималки отчислял?

а не надо никаких накоплений на пенсионный счет. Если хочешь персональную большую пенсию - можешь накопить себе сам в банке.Пенсия это не бизнес, а социальная страховка, смысл которой в том, чтобы при выходе на пенсию тебе хватило денег на покушать и заплатить за жильё. Т.е. пенсия - это по сути минималка на старость. Поэтому и отчисления должны быть ограничены минимальным уровнем и не должны зависеть от размера зарплаты.Тоже самое что и с кредитами, которые другие страны с МВФ давали - выплачивать.В этом есть несправедливость. Но государство не способно обеспечить сохранение и накопление пенсий больше минималки, поэтому тут вопрос стоит так - либо всем минималку, но такую на которую можно прожить. Либо пенсионная система рухнет и вообще не будет работать.Хочешь накапливать - копи сам, в частных фондах или банках. Государство сюда не нужно вмешивать. И тем более такие накопления не должны из госбюджета финансироваться.