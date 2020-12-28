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Українці назвали прийнятний розмір пенсії
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:04
Амвросий написав:
Все что нужно сделать на мой взгляд - это во первых сделать размер пенсии одинаковым для всех. На уровне, достаточном для оплаты еды и жилья. Например установить уровень пенсии на уровне 5-6 тыс. грн.
Сказочник. Средняя пенсия сейчас около 3400 грн. При этом, дотации из госбюджета - почти половина бюджета ПФ - около 200 млрд грн.
При пенсии в 5000 грн понадобится еще 200 млрд грн. Напомню, что доходы госбюджета на 2021-й год меньше 1100 млрд грн, только сказочник может предложить направлять 40% бюджета на покрытие дефицита ПФ.
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Giroi
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:53
Тракторист написав:
отдать роставщикам 40% можно, а выполнить обязательства государства перед собственными гражданами нельзя? кстати дать пенсионерам дополнительные 200 млрд. это значить на 200 млрд. увеличить внутренне потребление, что приведёт к оздоровлению украинской экономики. кстати из дополнительных 200 млрд. минимум 50-60 млрд. вернётся обратно в бюджет (40 млрд. за счёт НДС + 10-20 млрд. минимум от бизнеса)...
Нельзя, конечно. Мало того, даже если "ростовщики" простят нам все долги, то все равно нельзя, представляешь. У государства есть обязательства не только перед пенсионерами. И через социалку невозможно оздоровить экономику. Поддержать во время кризиса можно, но это просто аукнется в будущем и все.
Амвросий написав: Giroi написав:
Сказочник. Средняя пенсия сейчас около 3400 грн. При этом, дотации из госбюджета - почти половина бюджета ПФ - около 200 млрд грн.
я просто взял цифры из бюджета и поделил. Хватит не только на 5-6 тыс, но еще и останется. И если все текущие сборы сохранятся, то еще останется сумма размером с весь текущий бюджет ПФ, которую можно пустить на зарплаты бюджетникам, ремонт дорог, медицину и выплаты долгов.
А еще нужно учесть, что выплата пенсий по 5-6 тыс приведет к появлению спроса на продукты и различные товары, запустит производства, пойдет оборот средств, рост ВВП, сработают мультипликаторы, экономика начнет расти. А значит бюджет станет больше.
Ну да, увеличение бюджета ПФ на 200 млрд грн приведет к сокращению других статей расходов. Интересно, что же ты предлагаешь порезать?
Повторю и тебе, экономика не может расти из-за роста социалки. Это социальные выплаты могут расти при росте экономики.
Амвросий написав: Giroi написав:
только сказочник может предложить направлять 40% бюджета на покрытие дефицита ПФ.
Ну вообщето на выплату долгов уходит еще больше. А пенсионные выплаты должны иметь приоритет перед выплатами долгов. Долги более 50% бюджета государство может выплачивать, значит выплачивать пенсии сможет и подавно.
Вопрос только в том, что сейчас нарушены приоритеты. Выплаты нерезидентам важнее выплат своим гражданам. А должно быть наоборот. В первую очередь выплата своим гражданам, а нерезам из того что останется.
Государство ведь должно работать в интересах своих граждан, а не в интересах нерезов, не так-ли?
Ну конечно, набрать долгов и не отдавать, а раздать пенсионерам, да? Юлька с такими лозунгами 20 лет в ВР. А в реальности обслуживание долгов обходится меньше 10% бюджета, а на выплату тела берутся новые. С пенсиями так не получится. Дело совсем не в приоритетах.
Востаннє редагувалось Giroi
в Вів 29 гру, 2020 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 11:01
Амвросий написав: _hunter написав:
Так они и выплачиваются -- из текущих поступлений. Теперь хитрый вопрос: откуда брать накопления на пенсионный счет, если _все_ получаемые деньги идут на текущие пенсии?
а не надо никаких накоплений на пенсионный счет. Если хочешь персональную большую пенсию - можешь накопить себе сам в банке.
Пенсия это не бизнес, а социальная страховка, смысл которой в том, чтобы при выходе на пенсию тебе хватило денег на покушать и заплатить за жильё
. Т.е. пенсия - это по сути минималка на старость. Поэтому и отчисления должны быть ограничены минимальным уровнем и не должны зависеть от размера зарплаты.
_hunter написав:
Еще одик хитрый вопрос: что делать с теми, кто лет 5-10-20 на "солидарку" взносы делал -- откуда им найти недостающие деньги.
Тоже самое что и с кредитами, которые другие страны с МВФ давали - выплачивать.
_hunter написав:
А если человек гораздо больше минималки отчислял?
В этом есть несправедливость. Но государство не способно обеспечить сохранение и накопление пенсий больше минималки, поэтому тут вопрос стоит так - либо всем минималку, но такую на которую можно прожить. Либо пенсионная система рухнет и вообще не будет работать.
Хочешь накапливать - копи сам, в частных фондах или банках. Государство сюда не нужно вмешивать. И тем более такие накопления не должны из госбюджета финансироваться.
А размер этой "минималки" как определять? -- потому как минималку и сейчас платят -- но что-то народ говорит "не хватает".
Что делать, если число "пенсионеров" вдруг вырастет? -- уменьшать "минималку"?
Понятно, что выплачивать. Вопрос в том, где деньги брать?
Ну так о том и речь -- "солидарка" не работает -- нужно переходить на накопительную.
Только сейчас осознание пришло?
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Додано: Вів 29 гру, 2020 20:07
Giroi написав:
Вопрос только в том, что сейчас нарушены приоритеты. Выплаты нерезидентам важнее выплат своим гражданам. А должно быть наоборот. В первую очередь выплата своим гражданам, а нерезам из того что останется.
Государство ведь должно работать в интересах своих граждан, а не в интересах нерезов, не так-ли?
А в чьих интересах государство набрало долгов как собака блох? Долг платежом красен. Теперь выплачивать надо, а гражданам - что останется.
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Dear_Sir
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:45
Dear_Sir написав:
А в чьих интересах государство набрало долгов как собака блох? Долг платежом красен. Теперь выплачивать надо, а гражданам - что останется.
Набрало - это прошедшее время. То, что у нас у власти 30 лет ворье не отменяет экономических законов. Гражданам остается переставать голосовать за обещания не подтвержденные экономическими расчетами.
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Giroi
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