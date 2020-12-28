Українці назвали прийнятний розмір пенсії

Додано: Вів 29 гру, 2020 10:53

Тракторист написав: отдать роставщикам 40% можно, а выполнить обязательства государства перед собственными гражданами нельзя? кстати дать пенсионерам дополнительные 200 млрд. это значить на 200 млрд. увеличить внутренне потребление, что приведёт к оздоровлению украинской экономики. кстати из дополнительных 200 млрд. минимум 50-60 млрд. вернётся обратно в бюджет (40 млрд. за счёт НДС + 10-20 млрд. минимум от бизнеса)... отдать роставщикам 40% можно, а выполнить обязательства государства перед собственными гражданами нельзя? кстати дать пенсионерам дополнительные 200 млрд. это значить на 200 млрд. увеличить внутренне потребление, что приведёт к оздоровлению украинской экономики. кстати из дополнительных 200 млрд. минимум 50-60 млрд. вернётся обратно в бюджет (40 млрд. за счёт НДС + 10-20 млрд. минимум от бизнеса)...

Амвросий написав: Giroi написав: Сказочник. Средняя пенсия сейчас около 3400 грн. При этом, дотации из госбюджета - почти половина бюджета ПФ - около 200 млрд грн. Сказочник. Средняя пенсия сейчас около 3400 грн. При этом, дотации из госбюджета - почти половина бюджета ПФ - около 200 млрд грн.



я просто взял цифры из бюджета и поделил. Хватит не только на 5-6 тыс, но еще и останется. И если все текущие сборы сохранятся, то еще останется сумма размером с весь текущий бюджет ПФ, которую можно пустить на зарплаты бюджетникам, ремонт дорог, медицину и выплаты долгов.



А еще нужно учесть, что выплата пенсий по 5-6 тыс приведет к появлению спроса на продукты и различные товары, запустит производства, пойдет оборот средств, рост ВВП, сработают мультипликаторы, экономика начнет расти. А значит бюджет станет больше. я просто взял цифры из бюджета и поделил. Хватит не только на 5-6 тыс, но еще и останется. И если все текущие сборы сохранятся, то еще останется сумма размером с весь текущий бюджет ПФ, которую можно пустить на зарплаты бюджетникам, ремонт дорог, медицину и выплаты долгов.А еще нужно учесть, что выплата пенсий по 5-6 тыс приведет к появлению спроса на продукты и различные товары, запустит производства, пойдет оборот средств, рост ВВП, сработают мультипликаторы, экономика начнет расти. А значит бюджет станет больше.

Амвросий написав: Giroi написав: только сказочник может предложить направлять 40% бюджета на покрытие дефицита ПФ. только сказочник может предложить направлять 40% бюджета на покрытие дефицита ПФ.



Ну вообщето на выплату долгов уходит еще больше. А пенсионные выплаты должны иметь приоритет перед выплатами долгов. Долги более 50% бюджета государство может выплачивать, значит выплачивать пенсии сможет и подавно.



Вопрос только в том, что сейчас нарушены приоритеты. Выплаты нерезидентам важнее выплат своим гражданам. А должно быть наоборот. В первую очередь выплата своим гражданам, а нерезам из того что останется.



Государство ведь должно работать в интересах своих граждан, а не в интересах нерезов, не так-ли? Ну вообщето на выплату долгов уходит еще больше. А пенсионные выплаты должны иметь приоритет перед выплатами долгов. Долги более 50% бюджета государство может выплачивать, значит выплачивать пенсии сможет и подавно.Вопрос только в том, что сейчас нарушены приоритеты. Выплаты нерезидентам важнее выплат своим гражданам. А должно быть наоборот. В первую очередь выплата своим гражданам, а нерезам из того что останется.Государство ведь должно работать в интересах своих граждан, а не в интересах нерезов, не так-ли?

Нельзя, конечно. Мало того, даже если "ростовщики" простят нам все долги, то все равно нельзя, представляешь. У государства есть обязательства не только перед пенсионерами. И через социалку невозможно оздоровить экономику. Поддержать во время кризиса можно, но это просто аукнется в будущем и все.Ну да, увеличение бюджета ПФ на 200 млрд грн приведет к сокращению других статей расходов. Интересно, что же ты предлагаешь порезать?Повторю и тебе, экономика не может расти из-за роста социалки. Это социальные выплаты могут расти при росте экономики.Ну конечно, набрать долгов и не отдавать, а раздать пенсионерам, да? Юлька с такими лозунгами 20 лет в ВР. А в реальности обслуживание долгов обходится меньше 10% бюджета, а на выплату тела берутся новые. С пенсиями так не получится. Дело совсем не в приоритетах.