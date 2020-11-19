Про це заявили в Датському агентстві з мореплавання і проектній компанії Nord Stream 2 AG, передає Інтерфакс.
Дивися повний текст Росія відновлює будівництво \"Північного потоку - 2\" в водах Данії.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 12:14
Росія відновлює будівництво "Північного потоку - 2" в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія відновлює будівництво \"Північного потоку - 2\" в водах Данії.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:14
Что тут скажешь? Путин и Меркель молодцы! Поимели злобный Пиндостан сообща.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:41
Ну я думаю піндостан викрутиться, але якщо побудують україньці смоктатимуть сповна
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