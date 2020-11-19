Про це заявили в Датському агентстві з мореплавання і проектній компанії Nord Stream 2 AG, передає Інтерфакс.
Дивися повний текст Росія відновлює будівництво \"Північного потоку - 2\" в водах Данії.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 12:14
Росія відновлює будівництво "Північного потоку - 2" в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія відновлює будівництво \"Північного потоку - 2\" в водах Данії.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:14
Что тут скажешь? Путин и Меркель молодцы! Поимели злобный Пиндостан сообща.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:41
Ну я думаю піндостан викрутиться, але якщо побудують україньці смоктатимуть сповна
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:24
Re: Росія відновлює будівництво
Команда президента США Дональда Трампа, который вскоре покинет президентское кресло, готовит новую порцию санкций, способных нанести «смертельный удар» по проекту строительства «Северный поток-2», сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех чиновников администрации Трампа.
«Мы наносили один удар за другим, а теперь мы готовы вонзить кол в сердце этого проекта», — сказал один из собеседников агентства. Источники также сообщили, что меры могут быть введены «в самом ближайшем будущем» и нанесут «смертельный удар» проекту.
Подробнее на РБК:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:30
lapay
Если наносит новые удары, значит Путин делает всё верно. Упаси Господь, когда конкуренты Вас хвалят! Это верный путь в пропасть.
Вспомним как хвалили Ельцина и Горбачёва, итог известен - великая и мощная держава СССР превращена в хлам. А как хвалили, как хвалили. Рецепт старый - подкупи за огненную воду и бусы мэстных вождей папуасов и вся(!) страна незадорого твоя. Старый, затёртый рецепт колонизации дремучих народов.
Этот же рецепт прекрасно работает в Украине. Все вожди куплены и страна давно и прочно сидит на цепочке транснациональных финансово олигархических групп и кланов. Ждём открытия резерваций....
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:16
Re: Росія відновлює будівництво
Можем повторить.(с)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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