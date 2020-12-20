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У 2021 дефіцит надходжень
Пенсійного фонду може...

У 2021 дефіцит надходжень Пенсійного фонду може...
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:30

У 2021 дефіцит надходжень Пенсійного фонду може...

Пропонуємо до обговорення:
У бюджеті на 2021 рік дефіцит власних надходжень Пенсійного фонду очікують на рівні 26 мільярдів гривень.

Дивися повний текст У 2021 дефіцит надходжень Пенсійного фонду може становити 26 млрд гривень (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:30

Так в чём вопрос? Пенсию, как и в старые добрые времена нужно платить из госбюджета. А пенсионный фонд ликвидировать как таковой. Зачем кормить стада дармоедов? Только увы, невозможно.
Власть у НИХ, а не у НАС. А сами себя они от кормушки не отрежут.
finuser382
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