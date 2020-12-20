У бюджеті на 2021 рік дефіцит власних надходжень Пенсійного фонду очікують на рівні 26 мільярдів гривень.
Дивися повний текст У 2021 дефіцит надходжень Пенсійного фонду може становити 26 млрд гривень (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:30
У 2021 дефіцит надходжень Пенсійного фонду може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2021 дефіцит надходжень Пенсійного фонду може становити 26 млрд гривень (інфографіка).
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:30
Так в чём вопрос? Пенсию, как и в старые добрые времена нужно платить из госбюджета. А пенсионный фонд ликвидировать как таковой. Зачем кормить стада дармоедов? Только увы, невозможно.
Власть у НИХ, а не у НАС. А сами себя они от кормушки не отрежут.
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:56
Вопрос в том, что не все граждане согласны закрывать дыры ПФ своими деньгами.
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:11
_hunter, а давно это доросло до степени вопроса? Само по себе "закрывание дыры ПФ своими деньгами" - это суть солидарной системы. А она на территории, которую сейчас занимает Украина, действует уже много десятилетий.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|