RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У 2021 дефіцит надходжень
Пенсійного фонду може...

У 2021 дефіцит надходжень Пенсійного фонду може...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:30

У 2021 дефіцит надходжень Пенсійного фонду може...

Пропонуємо до обговорення:
У бюджеті на 2021 рік дефіцит власних надходжень Пенсійного фонду очікують на рівні 26 мільярдів гривень.

Дивися повний текст У 2021 дефіцит надходжень Пенсійного фонду може становити 26 млрд гривень (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91802
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:30

Так в чём вопрос? Пенсию, как и в старые добрые времена нужно платить из госбюджета. А пенсионный фонд ликвидировать как таковой. Зачем кормить стада дармоедов? Только увы, невозможно.
Власть у НИХ, а не у НАС. А сами себя они от кормушки не отрежут.
finuser382
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 27.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:56

  finuser382 написав:Так в чём вопрос? Пенсию, как и в старые добрые времена нужно платить из госбюджета. А пенсионный фонд ликвидировать как таковой. Зачем кормить стада дармоедов? Только увы, невозможно.
Власть у НИХ, а не у НАС. А сами себя они от кормушки не отрежут.

Вопрос в том, что не все граждане согласны закрывать дыры ПФ своими деньгами.
_hunter
 
Повідомлень: 3273
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:11

_hunter, а давно это доросло до степени вопроса? Само по себе "закрывание дыры ПФ своими деньгами" - это суть солидарной системы. А она на территории, которую сейчас занимает Украина, действует уже много десятилетий.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 670
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Державіакомпанію може бути створено вже в 2021, в основі...
R2 » Сер 23 гру, 2020 16:33
0 70
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 16:33
R2
Чи може роботодавець за власним бажанням звільнити...
R2 » Нед 20 гру, 2020 18:32
3 283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 13:38
chipmunk
Пенсії в 2021: що нардепи готують українцям у новому...
R2 » П'ят 06 лис, 2020 00:01
3 508
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 12:07
antonovatatana607

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.