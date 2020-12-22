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Міжбанк: в середу продовжуються курсові ралі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:37
Пропонуємо до обговорення:
Середа на валютному ринку підтримає тенденції цього тижня і курсові ралі по долару і євро відносно гривні продовжаться. За прогнозами Finance.ua, обсяг операцій на торгів 23 грудня буде в межах до $210 млн при укладенні до 570- 680 угод.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 12:38
Да, прикольненько. Без "качелей" у банкиров плохие заработки. Пересичных нужно немножко постричь.....Молодцы!
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finuser382
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