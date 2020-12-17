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Грошей на вакцини від Covid-19 бракує, але їх обіцяють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:54
Пропонуємо до обговорення:
Закладених в бюджеті 2,6 млрд грн не вистачить для вакцинації всіх українців від Covid-19. Але уряд зможе знайти необхідні кошти в бюджеті.
Дивися повний текст Грошей на вакцини від Covid-19 бракує, але їх обіцяють знайти в бюджеті - Мінфін
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