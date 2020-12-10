В уряді обіцяють, що вже з 2021 року іпотека буде під 7%.
Дивися повний текст Нова \"доступна іпотека\": кому дадуть кредит під низькі відсотки.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:27
Нова "доступна іпотека": кому дадуть кредит під низькі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова \"доступна іпотека\": кому дадуть кредит під низькі відсотки.
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:27
"кредитный платеж – больше половины (а лучше трети) совокупного дохода семьи"
Точно больше? Может быть меньше? :)
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:33
Re: Нова
Клоун обещал что в сентябре будет 10%.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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