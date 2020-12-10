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Нова "доступна іпотека": кому
дадуть кредит під низькі...

Нова "доступна іпотека": кому дадуть кредит під низькі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:27

Нова "доступна іпотека": кому дадуть кредит під низькі...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді обіцяють, що вже з 2021 року іпотека буде під 7%.

Дивися повний текст Нова \"доступна іпотека\": кому дадуть кредит під низькі відсотки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:27

"кредитный платеж – больше половины (а лучше трети) совокупного дохода семьи"

Точно больше? Может быть меньше? :)
d_bobyrev
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:33

Re: Нова

В уряді обіцяють, що вже з 2021 року іпотека буде під 7%.


Клоун обещал что в сентябре будет 10%.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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