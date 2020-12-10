В уряді обіцяють, що вже з 2021 року іпотека буде під 7%.
Дивися повний текст Нова \"доступна іпотека\": кому дадуть кредит під низькі відсотки.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:27
Нова "доступна іпотека": кому дадуть кредит під низькі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова \"доступна іпотека\": кому дадуть кредит під низькі відсотки.
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:27
"кредитный платеж – больше половины (а лучше трети) совокупного дохода семьи"
Точно больше? Может быть меньше? :)
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:33
Re: Нова
Клоун обещал что в сентябре будет 10%.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:54
депутаты с устроенными женами - вполне.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:58
ruslan42212
Вы о переселенцах?
АТОшниках?(с двумя гектарами)
Студентах?(врачах, учителях,...)
Или инвалидах в следствии Российской агрессии?
Инвалидах, В следствии исполнения своих служебных полномочий(обязанностей)?
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:30
Отмываловка,.... депутаты и гос. чиновники высокого ранга начнут этим пользоваться.
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