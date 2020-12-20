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Державіакомпанію може бути
створено вже в 2021, в основі...

Державіакомпанію може бути створено вже в 2021, в основі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:33

Державіакомпанію може бути створено вже в 2021, в основі...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Владислав Криклій не відкидає можливості початку роботи державної авіакомпанії, анонсованої раніше президентом України, вже в наступному році.

Дивися повний текст Державіакомпанію може бути створено вже в 2021, в основі її концепту - літаки \"Антонова\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:33

Ну ну .... Самолеты Антонова???? А что есть норм разработки? Есть модели которые можно пустить в серию???
Это на каких недалеких рассчитано?
svetoch-10
 
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