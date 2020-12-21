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Кабмін затвердив фінансовий план «Нафтогазу»: зарплатний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:01
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.
Дивися повний текст Кабмін затвердив фінансовий план «Нафтогазу»: зарплатний фонд хочуть подвоїти
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:02
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