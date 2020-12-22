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Кабмін затвердив фінансовий
план «Нафтогазу»: зарплатний...

Кабмін затвердив фінансовий план «Нафтогазу»: зарплатний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:01

Кабмін затвердив фінансовий план «Нафтогазу»: зарплатний...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Дивися повний текст Кабмін затвердив фінансовий план «Нафтогазу»: зарплатний фонд хочуть подвоїти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:02

Почему так скромно?Надо сразу в пять.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:18

Лучше преподавателям поднимите ЗП, а то набрали секретарей и дармоедов.
200 человек достаточно, что бі вся єта структура работала.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:38

так что готовьтесь к очередному повышению тарифов на газ...
Тракторист
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