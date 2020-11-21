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Компанія МТС запустила електронний гаманець
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:24
Пропонуємо до обговорення:
В першу чергу цей сервіс призначений для онлайн-платежів, наприклад, за зв'язок, інтернет, паркування, послуги ЖКГ.
Дивися повний текст Компанія МТС запустила електронний гаманець
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