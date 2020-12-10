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У Зеленського похвалились,
що "Велике будівництво" –...

У Зеленського похвалились, що "Велике будівництво" –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:32

У Зеленського похвалились, що "Велике будівництво" –...

Пропонуємо до обговорення:
93% опитаних українців назвали програму "Велике будівництво", ініційовану президентом Зеленським, головною позитивною подією 2020 року.

Дивися повний текст У Зеленського похвалились, що \"Велике будівництво\" – головна позитивна подія року.
R2
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и сколько украли на "большой стройке"?... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:36

ага, в Тернополі на будови, початі ще за сєні-гросі, вчепили зелену шмату з написом велике будівництво , доробили трохи, привезли великого наполеннчика з кривого рогу, поводили, повідосікали і шлюс.
igorbuda52
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