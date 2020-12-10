93% опитаних українців назвали програму "Велике будівництво", ініційовану президентом Зеленським, головною позитивною подією 2020 року.
Дивися повний текст У Зеленського похвалились, що \"Велике будівництво\" – головна позитивна подія року.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:32
У Зеленського похвалились, що "Велике будівництво" –...
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Дивися повний текст У Зеленського похвалились, що \"Велике будівництво\" – головна позитивна подія року.
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:36
ага, в Тернополі на будови, початі ще за сєні-гросі, вчепили зелену шмату з написом велике будівництво , доробили трохи, привезли великого наполеннчика з кривого рогу, поводили, повідосікали і шлюс.
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