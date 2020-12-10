93% опитаних українців назвали програму "Велике будівництво", ініційовану президентом Зеленським, головною позитивною подією 2020 року.
Дивися повний текст У Зеленського похвалились, що \"Велике будівництво\" – головна позитивна подія року.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:32
У Зеленського похвалились, що "Велике будівництво" –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського похвалились, що \"Велике будівництво\" – головна позитивна подія року.
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:36
ага, в Тернополі на будови, початі ще за сєні-гросі, вчепили зелену шмату з написом велике будівництво , доробили трохи, привезли великого наполеннчика з кривого рогу, поводили, повідосікали і шлюс.
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:23
Re: У Зеленського похвалились, що
Для них - это да, головна позитивна подія, никто в этом даже и не сомневается. Безнаказанно пилить на ремонте дорог, в таких масштабах еще ни одному папиреднику не удавалось. Даже под Евро 2012,где крали уже так крали. Но, там же хоть строили масштабно, одна только дорога Киев-Чоп чего стоит. 8 лет прошло, а например, на участке Киев-Житомир до сих пор покрытие как яичко.
Где отремонтированные за 19-20 годы 7 тысяч километров у Зе и сами не скажут, бо не знают
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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