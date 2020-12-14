Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає авіаекскурсії над Києвом. Вартість одного крісла складе 2 100 грн.
Дивися повний текст МАУ запустить рейс з Києва до Києва.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:34
МАУ запустить рейс з Києва до Києва
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Дивися повний текст МАУ запустить рейс з Києва до Києва.
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