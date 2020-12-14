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МАУ запустить рейс
з Києва до Києва

МАУ запустить рейс з Києва до Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:34

МАУ запустить рейс з Києва до Києва

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає авіаекскурсії над Києвом. Вартість одного крісла складе 2 100 грн.

Дивися повний текст МАУ запустить рейс з Києва до Києва.
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