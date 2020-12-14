Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає авіаекскурсії над Києвом. Вартість одного крісла складе 2 100 грн.
Дивися повний текст МАУ запустить рейс з Києва до Києва.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:34
МАУ запустить рейс з Києва до Києва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ запустить рейс з Києва до Києва.
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:04
...и, к тому же, практически бессмысленно.
С учетом того, что погода в Киеве, особенно в зимний период, далеко не такая как на Кипре или Крите, где 340 солнечных дней из 365
Смотреть в окно за 75 баксов в час на белую вату внизу, удовольствие еще то. К тому же, даже это сделать "не каждый лишь сможет"
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:10
за эти деньги на борту наливают?
кормят?
можно ли посетить перед вылетом лаунж?
есть ли вай-фай на борту?
можно ли подзарядить гаджеты?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 24 гру, 2020 04:37
Які ще "годують, наливають"? Не задавайте дурних питань. Лаунж відвідати можна, але швидко, бо за 10хв санітарна зона. Постіль брати будете?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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