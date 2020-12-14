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МАУ запустить рейс
з Києва до Києва

МАУ запустить рейс з Києва до Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:34

МАУ запустить рейс з Києва до Києва

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає авіаекскурсії над Києвом. Вартість одного крісла складе 2 100 грн.

Дивися повний текст МАУ запустить рейс з Києва до Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:34

как всегда дорого...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:04

  Тракторист написав:как всегда дорого...


...и, к тому же, практически бессмысленно.
С учетом того, что погода в Киеве, особенно в зимний период, далеко не такая как на Кипре или Крите, где 340 солнечных дней из 365

Смотреть в окно за 75 баксов в час на белую вату внизу, удовольствие еще то. К тому же, даже это сделать "не каждый лишь сможет" :lol:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:10

за эти деньги на борту наливают?
кормят?
можно ли посетить перед вылетом лаунж?
есть ли вай-фай на борту?
можно ли подзарядить гаджеты?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 04:37

  uaprofi написав:за эти деньги на борту наливают?
кормят? можно ли посетить перед вылетом лаунж?

Які ще "годують, наливають"? Не задавайте дурних питань. Лаунж відвідати можна, але швидко, бо за 10хв санітарна зона. Постіль брати будете?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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